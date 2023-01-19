



Эти три продукта помогут избавиться от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта сильно смущает тех, кто страдает от него, но есть несколько решений. Одним из основных факторов является пища, которую вы едите.



Новое исследование показало, что употребление йогурта и других ферментированных продуктов может устранить неприятный запах изо рта. Исследователи из Китая говорят, что пробиотические бактерии в йогурте, хлебе на закваске и супе мисо могут стать решением этой неловкой проблемы.



От неприятного запаха изо рта страдают около 25% людей, что является третьей по частоте причиной обращения к стоматологу после кариеса и заболеваний десен.



Типичные варианты борьбы с неприятным запахом изо рта включают полоскание рта, жевательную резинку и даже чистку языка. Тем не менее, исследователи отмечают, что есть доказательства того, что пробиотические бактерии являются более простой альтернативой для решения этой проблемы.



В новом исследовании ученые проанализировали базы данных соответствующих клинических испытаний, опубликованные до февраля 2021 года. Из первоначальных 238 записей команда сосредоточилась на семи исследованиях, в которых участвовало в общей сложности 278 человек. Количество участников в каждом исследовании было небольшим, от 23 до 68, в возрасте от 19 до 70 лет. Исследования длились от двух до двенадцати недель.



Команда определила тяжесть неприятного запаха изо рта по уровням летучих соединений серы, обнаруженным во рту, или по шкале, которая измеряет запах изо рта на разных расстояниях ото рта. Показатели налета на языке (три исследования) и индекс налета (три исследования) также были включены в анализ, поскольку нечистый язык и скопление зубного камня между зубами часто являются основными причинами неприятного запаха изо рта.



Анализ данных, опубликованный в BMJ Open, доказал, что показатели индекса запаха значительно снизились среди тех, кто принимал пробиотики, по сравнению с теми, кто был в контрольных группах, независимо от продолжительности периода наблюдения. Наблюдаемые эффекты были относительно короткими, до четырех недель, после чего разница между группами участников пропадала.



Авторы исследования считают, что пробиотики могут ингибировать расщепление аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, что останавливает образование побочных продуктов с неприятным запахом. Тем не менее исследователи предупреждают, что эти результаты получены в результате исследований с небольшим размером выборки, а некоторые данные являются неполными.



Данные исследования показывают, что пробиотики, такие как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria, могут уменьшать неприятный запах изо рта за счет кратковременного снижения уровня концентрации летучих соединений серы, но не оказывают существенного влияния на основные причины неприятного запаха изо рта, такие как зубной налет и необходимость очищать язык, заявили исследователи.



Они пришли к выводу, что необходимы более качественные рандомизированные клинические испытания, чтобы подтвердить результаты и показать, что употребление пробиотиков может эффективно лечить неприятный запах изо рта.

