



ЕС уничтожил вакцины от COVID на €4 млрд

Издание Politico утверждает, что по меньшей мере 215 млн доз вакцин COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, попросту выбросили.



С тех пор как первые вакцины против коронавируса получили лицензию в конце 2020 года ЕС закупил в общей сложности 1,5 млрд доз. Довольно большая часть препарата сейчас валяется на свалках по всему континенту.

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Издание предполагает, что количество утилизированного препарата, гораздо выше, чем заявлено.

