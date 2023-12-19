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ЕС уничтожил вакцины от COVID на €4 млрд
19.12.2023 01:30 MIGnews.com

ЕС уничтожил вакцины от COVID на €4 млрд

Издание Politico  утверждает, что по меньшей мере 215 млн доз вакцин COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, попросту выбросили.

С тех пор как первые вакцины против коронавируса получили лицензию в конце 2020 года ЕС закупил в общей сложности 1,5 млрд доз. Довольно большая часть препарата сейчас валяется на свалках по всему континенту.
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Издание предполагает, что количество утилизированного препарата, гораздо выше, чем заявлено.
 

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