



ЕС исключил связь между препаратами для похудения и суицидальными мыслями

Регулятор Европейского союза по лекарственным средствам не нашел доказательств того, что класс препаратов для лечения диабета и снижения веса, таких как пользующийся огромной популярностью Wegovy от Novo Nordisk, связан с суицидальными мыслями, заявил регулятор, завершив девятимесячное расследование.



Комитет по оценке рисков фармаконадзора, который следит за побочными эффектами лекарств, заявил, что после изучения имеющихся данных не требуется вносить изменения в информацию о препаратах.



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Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk выросли более чем на 2% после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало свои выводы. Компания Novo заявила, что будет продолжать отслеживать любые сообщения о побочных реакциях на препарат, включая самоубийства и суицидальные мысли.

