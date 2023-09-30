



Действительно ли проглоченная жвачка остается в желудке семь лет

Существует популярное мнение о том, что, если случайно проглотить жвачку, она останется в желудке на семь лет.



По данным американского телеканала CNN, оксфордский профессор клинической гастроэнтерологии Саймон Трэвис развенчал этот миф.



"Это бабушкины сказки. Я понятия не имею, откуда взялся этот миф. Могу лишь предположить, что он появился потому, что кто-то хотел отучить своих детей жевать жвачку", - отметил профессор.



Трэвис пояснил, что проглатывание жевательной резинки вредно для организма только в том случае, если делать это в "чрезмерном количестве". Им считается три и более кусочков в день.



"Если вы проглотите жевательную резинку, она пройдет через желудок, кишечник и выйдет в неизмененном виде. Бывают случаи, когда жвачка застревает в кишечнике младенцев и детей, если они много проглотили, тогда это вызывает непроходимость. Но за более чем 30 лет практики я ни разу не видел ни одного подобного случая", - добавил он.