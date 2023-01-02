



COVID в Израиле: число умерших перевалило за 12 тысяч

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 765 119 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 2 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1023 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 638 пациентов.



На сегодняшний день, 158 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 047 человек.