



COVID в Израиле: 987 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 686 745 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 3 ноября.



Уточняется, что было выявлено 987 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 992 пациента.



На сегодняшний день, 96 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 767 человек.