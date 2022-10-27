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COVID в Израиле: 825 новых случаев
27.10.2022 10:01 Алина Груднева

COVID в Израиле: 825 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 680 835 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 октября.

Уточняется, что было выявлено 825 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 733 пациента.

На сегодняшний день, 90 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 758 человек.

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