



COVID в Израиле: 792 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 674 578 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 19 октября .



Уточняется, что было выявлено 792 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 767 пациентов.



На сегодняшний день, 80 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 728 человек.