



COVID в Израиле: 658 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 689 161 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 7 ноября.



Уточняется, что было выявлено 658 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 831 пациент.



На сегодняшний день, 108 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 767 человек.