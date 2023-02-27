



COVID в Израиле: 628 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 798 378 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 27 февраля.



Уточняется, что было выявлено 628 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 949 пациентов.



На сегодняшний день, 88 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 273 человек.