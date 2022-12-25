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COVID в Израиле: 587 новых случаев
25.12.2022 15:06 Алина Груднева

COVID в Израиле: 587 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 756 569 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 25 декабря.

Уточняется, что было выявлено 587 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 536 пациентов.

На сегодняшний день, 154 пациента - в тяжелом состоянии, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 988 человек.

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