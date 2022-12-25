



COVID в Израиле: 587 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 756 569 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 25 декабря.



Уточняется, что было выявлено 587 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 536 пациентов.



На сегодняшний день, 154 пациента - в тяжелом состоянии, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 988 человек.