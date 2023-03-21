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COVID в Израиле: 540 новых случаев
21.03.2023 12:11 Алина Груднева

COVID в Израиле: 540 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 809 672 человека.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 1 марта.

Уточняется, что было выявлено 540 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 364 пациента.

На сегодняшний день, 66 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 370 человек.

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