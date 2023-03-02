



COVID в Израиле: 531 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 800 214 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 2 марта.



Уточняется, что было выявлен 531 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 453 пациента.



На сегодняшний день, 91 пациент - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 299 человек.