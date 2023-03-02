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COVID в Израиле: 531 новый случай
02.03.2023 12:24 Алина Груднева

COVID в Израиле: 531 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 800 214 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 2 марта.

Уточняется, что было выявлен 531 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 453 пациента.

На сегодняшний день, 91 пациент - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 299 человек.

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