



COVID в Израиле: 187 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 788 158 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 5 февраля.



Уточняется, что было выявлено 187 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 998 пациентов.



На сегодняшний день, 109 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 203 человек.