



COVID в Израиле: 1146 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 692 673 человека.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 9 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1146 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 961 пациент.



На сегодняшний день, 104 пациента - в тяжелом состоянии, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 784 человек.