



COVID меняет "лицо": новый штамм "Эрис" обнаружен в Израиле

По словам экспертов в области здравоохранения, новый вариант коронавируса (SARS-CoV-2), известный как EG.5.1, распространяется по всему миру.



По состоянию на 24 июля 2442 последовательности EG.5.1 были обнаружены в 36 странах мира, в том числе не менее 18 случаев в Израиле, согласно данным сайта Outbreak.info, который собирает данные о SARS-CoV-2.



Штамм стал более распространенным в Великобритании, где продолжает расти число госпитализаций с COVID-19, заявили в четверг представители британского здравоохранения. В социальных сетях вирусологи дали новому штамму имя "Эрис".



По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), мониторинг "Эрис" начался в начале июля из-за увеличения количества сообщений об этом варианте на международном уровне, особенно в Азии. Новый штамм был впервые обнаружен в марте.



За неделю, начавшуюся 10 июля, было обнаружено, что 11,8% случаев нового коронавируса относятся к EG.5.1. По состоянию на 20 июля этот процент увеличился до 14,55% всех случаев.



По словам Мигана Калла, эпидемиолога из UKHSA, на EG.5.1 приходится 20% зарегистрированных случаев в Азии, 10% случаев в Европе и 7% случаев в Северной Америке. Калл отметил, что прошлые варианты с аналогичными темпами роста не вызывали новых волн инфекций.



Заболеваемость коронавирусом растет по всему миру. В Японии число случаев заболевания растет в течение 17 недель подряд: министерство здравоохранения страны заявило в пятницу, что за семидневный период, закончившийся 30 июля, было зарегистрировано 78 502 случая, что на 9 901 больше, чем неделей ранее. Госпитализации за этот период также выросли на 14%.



Уровень госпитализации из-за COVID-19 вырос в последние недели и в США. Данные CDC показывают рост числа госпитализаций: 8 035 госпитализаций из-за вируса в течение недели с 22 июля по сравнению с 7 165 госпитализациями неделей ранее.

Here's an animated map showing the spread of EG.5.1 around the world.



The earliest sample of EG.5.1 was recorded in Jakarta, Indonesia, in mid-March. From there it spread quite quickly to northern Asia and central Europe, then across North America and around the world.

🧵 pic.twitter.com/S7umlcA8M1 — Mike Honey (@Mike_Honey_) July 31, 2023

Ученые выразили обеспокоенность тем, что сокращение тестирования на COVID-19, происходящее по всему миру, затрудняет мониторинг новых вариантов.Кристина Пейджел, профессор операционных исследований в Университетском колледже Лондона, заявила The Guardian в субботу, что она будет призывать к тому, чтобы методы мониторинга, включая мониторинг сточных вод, были снова усилены в преддверии осени."Что меня больше всего беспокоит, так это то, что этой зимой мы снова получим повторение последнего зимнего кризиса NHS, когда Covid, грипп и RSV поразят людей примерно в одно и то же время", — сказала Пейджел.