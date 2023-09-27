



COVID-19 вернулся, а Илон Маск против и готов сесть в тюрьму

С наступлением осени вновь напомнил о себе вирус COVID-19, который несколько лет назад заставил закрыться людей в своих домах по всему миру. О новой масштабной волне коронавируса и возвращении соответствующих ограничений сообщило авторитетное издание Bloomberg.







Так, в течение последних недель в США и Великобритании возросло количество госпитализаций, поскольку погода стала холоднее, что обычно способствует распространению сезонных инфекций. Эксперты прогнозируют, что количество случаев COVID-19 будет расти и в дальнейшем по мере похолодания.



Хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, проходит в более легкой форме. К тому же уже нет такой острой нехватки оборудования.



На такую новость отреагировал миллиардер Илон Маск. Он выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, заявив, что "лучше сядет в тюрьму, чем уволит добрых людей, которые не хотят, чтобы их укололи".



Также миллиардер опубликовал видео о том, как со временем менялась эффективность вакцин от COVID-19. Ролик начался с освещения ранних заявлений о том, что вакцины на 100% эффективны, но затем были представлены отчеты, указывающие на снижение этой эффективности до 70%.



Маск подчеркнул, что он верит в вакцины, но считает важным обсуждать их эффективность и потенциальные побочные эффекты открыто.

