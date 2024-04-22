



COVID-19 мутировал в организме голландца 50 раз

Коронавирус COVID-19 за 613 дней мутировал в организме зараженного жителя Нидерландов десятки раз, пока мужчина не умер в 2023 году.



По этом сообщает газета New York Post.



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Уточняется, что у пациента был диагностирован штамм Omicron в начале 2022 года. Заболевание привело к осложнениям. В частности, мужчина страдал от заболевания крови до заражения, которое нарушило иммунный ответ. В итоге его состояние начало резко ухудшаться, несмотря на то, что ему было введено несколько вакцин от коронавируса.



Пока мужчина болел, вирус успел мутировать около 50 раз в его организме. Ученые не выявили возможности того, что этот новый вариант, который образовался в организме голландца, может передаваться другим людям.