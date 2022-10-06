



COVID-19: Люди с лишним весом более подвержены повторному заражению

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с избыточным весом сталкиваются с повышенным риском тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19.



Исследователи утверждают, что коронавирус может оставаться в жировых тканях тела человека даже после полного выздоровления.



Чтобы оценить инфекцию SARS-CoV-2 в жировой ткани, стенфордские ученые провели ПЦР в реальном времени (RTqPCR) для генов SARS-CoV-2 в образцах жировой ткани, легких, сердца и почек в когорте из восьми COVID-19.



У семи из восьми пациентов РНК SARS-CoV-2 был обнаружен в эпикардиальной (EAT), висцеральной (VAT) и подкожной (SAT) жировой ткани.