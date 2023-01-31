



Бразилия - мировой лидер по заболеваемости проказой

На этой неделе Бразилия сообщила о 17 000 случаев проказы, также известной как лепра или болезнь Хансена, в 2022 году, что немного меньше по сравнению с 18 000 случаев в 2021 году. Знаменитая болезнь до сих пор широко распространена в ряде стран мира, и в общей сложности ежегодно во всем мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболевания.



Бразилия находится на первом месте по заболеваемости болезнью Хансена в Северной и Южной Америке, и большое количество пациентов делает ее реальной угрозой для общественного здравоохранения. Более десяти тысяч больных также были обнаружены в Индии и Индонезии. Тринадцать других стран, в основном в Африке и Восточной Азии, сообщили о более чем тысяче пациентов в каждой. Заболевание можно лечить с помощью нескольких комбинированных препаратов, и Всемирная организация здравоохранения хочет искоренить его к 2030 году.