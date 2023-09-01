



Беспокойство из-за оргазма у женщин встречается гораздо чаще, чем многие думают

Беспокойство женщин по поводу того, могут ли они достигать пика удовольствия, встречается гораздо чаще, чем многие думают.



Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на недавно проведенный опрос, согласно которому мужчины испытывают оргазм в четыре раза чаще, чем представительницы прекрасной половины человечества.



11% женщин ответили, что принимают отсутствие кульминации как норму, в то время как многие или редко, или никогда не достигают желаемого результата. На эту щепетильную тему, как правило, многие стараются не говорить. Тем временем, психологи считают, что достичь удовольствия женщинам мешают мыслительные процессы.



"В ту минуту, когда вы начинаете задаваться вопросом, действительно ли я сейчас испытаю оргазм, или начнете беспокоиться о том, не скучно ли вашему партнеру, как вы выглядите, когда испытываете оргазм, из-за негативных мыслей вы можете уйти в себя. Прежде чем вы это заметите, приятные ощущения, которыми вы наслаждались, начинают ускользать", - поясняет доктор Кэтрин Худ.