



7 процессов в организме, о которых может рассказать ваша группа крови

Ученые установили связь между группами крови и риском развития онкологических, сердечно-сосудистых и некоторых инфекционных заболеваний.



По словам исследователей, группы крови влияют на восприимчивость к панкреатиту и желудочно-кишечным заболеваниям. Первая (О) имеет наименьший риск для большинства заболеваний. Представлены топ-7 процессов в организме, на которые может указать группа крови.



1. Рак



Согласно результатам недавних исследований, люди с первой группой имеют более низкий риск развития рака поджелудочной железы. Вторая группа крови (А) наоборот увеличивает риск развития рака желудка.



2. Сердечно-сосудистые заболевания



Вторая, третья и четвертая группы имеют более высокий риск развития венозного тромбоза. Это связано с повышенным Фактором фон Виллебранда, отвечающим за свертываемость крови. Люди с первой группой крови имеют более низкий риск инсульта, инфаркта миокарда и заболевания периферических артерий.



3. Инфекционные заболевания



В данном случае люди с первой группой крови более склонны к инфекции Helicobacter pylori, которая поражает желудок и двенадцатиперстную кишку. Также они подвержены заболеваниям, вызванным холерой, кишечной палочкой и норовирусом. В то же время, люди из этой групповой категории быстрее выздоравливают от малярии.



4.Бесплодие



У женщин с первой группой могут быть проблемы с беременностью из-за более высокого уровня фолликулостимулирующего гормона, из-за которого вырабатывается меньше яйцеклеток. У пациентов с третьей группой более высокий уровень успеха процедуры ЭКО, чем у пациентов с первой и второй группой.



5. Потеря памяти



Люди с четвертой группой крови на 82% более склонны к развитию проблем с когнитивными функциями в более позднем возрасте, чем представители других групповых категорий.



6. Диабет II типа



Люди со второй и третьей группами крови на 20% более склонны к развитию диабета типа II.



7. Диета по группе крови



Считается, что эта диета улучшает здоровье и снижает риск заражения различными болезнями, если включать или исключать определенные продукты из рациона. Однако исследователи не нашли убедительных результатов, которые доказывали бы эффективность такого питания.