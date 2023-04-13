



Итоги четырехсторонней встречи в Москве.

В Москве на днях состоялось четырехстороннее заседание по Сирии на уровне заместителей глав МИД Турции, России, Ирана и режима Башара Асада. В ходе заседания, предположительно, были обсуждены вопросы возвращения беженцев в Сирию, безопасности границ и совместной борьбы с террористической организацией YPG.



Проведение подобной встречи намечалось и ранее. Однако переговоры были отложены на фоне разрушительных землетрясений, которые потрясли как Турцию, так и Сирию. Сказался также факт выдвижения предварительных условий режимом Асада.



Новой датой четырехсторонней встречи была выбрана середина марта, однако инициатива вновь оказалась безуспешной из-за требований Дамаска по выводу турецких военных из Сирии и прекращению поддержки умеренной оппозиции.



Надо отметить, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности границ Турции, вывод турецких военных из Сирии в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. С 2011 года Турция платит немалую цену из-за сирийского кризиса и проблем, вызванных процессами в соседней стране.



В сложившейся ситуации имеет место серьезный кризис доверия между Турцией и режимом Асада. Поэтому добиться положительного результата от четырехсторонней встречи по сирийскому кризису в ближайшее время будет сложно. Сближение позиций предполагает длительный и во многом болезненный процесс. Однако и у Анкары, и у Дамаска, есть взаимные интересы в переговорном процессе.



Возможно, в краткосрочной перспективе и не будет достигнут результат, но, аналитики считают,что в долгосрочном плане будут предприняты усилия для организации встреч на уровне Министерств обороны и разведслужб, а далее и на уровне глав МИД.



