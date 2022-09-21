



Нетаниягу - членам Ликуда: "Вы должны говорить - Аелет не проходит"

Члены партии "Ликуд" вместе с Биньямином Нетаниягу собрались на праздничное мероприятие в честь наступающего Рош а-Шана.



Выступая на мероприятии, Нетаниягу обратился к членам партии и заявил: "Вы должны везде говорить - Аелет не проходит".



Как сообщает "Аруц Шева", Нетаниягу подчеркнул, что у правого блока есть 61 мандат, необходимый для формирования коалиции.



"У нас 61 место, мы выиграем больше и создадим стабильное правое правительство на четыре года, если все сторонники "Ликуда" выйдут и проголосуют", - отметил он.



Реакция Аелет Шакед не заставила ждать. Шакед заявила: "Нетаниягу, ты должен понять: без Аелет нет правого правительства".