



Лидер партии РААМ призвал еврейских избирателей поддержать исламистскую партию

Лидер РААМ Мансур Аббас призвал еврейских избирателей поддержать его исламистскую партию во время пресс-конференции, сообщает 12 канал.



В партии РААМ считают, что им нужно еще несколько тысяч голосов, чтобы обеспечить преодоление избирательного порога и пройти в следующий Кнессет, поэтому изо всех сил пытаются в последние дни привлечь и арабских, и еврейских избирателей.



Последние телевизионные опросы показали, что РААМ, который является частью уходящей коалиции, получит четыре места на выборах во вторник.



Хадаш-Таал, преимущественно арабский альянс, не входящий ни в один из двух основных политических блоков, также вчера обратился с аналогичным призывом поддержки к еврейским избирателям.



