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Лидер партии РААМ призвал еврейских избирателей поддержать исламистскую партию
30.10.2022 19:20 Евгения Маркова

Лидер партии РААМ призвал еврейских избирателей поддержать исламистскую партию

Лидер РААМ Мансур Аббас призвал еврейских избирателей поддержать его исламистскую партию во время пресс-конференции, сообщает 12 канал.

В партии РААМ считают, что им нужно еще несколько тысяч голосов, чтобы обеспечить преодоление избирательного порога и пройти в следующий Кнессет, поэтому изо всех сил пытаются в последние дни привлечь и арабских, и еврейских избирателей.

Последние телевизионные опросы показали, что РААМ, который является частью уходящей коалиции, получит четыре места на выборах во вторник.

Хадаш-Таал, преимущественно арабский альянс, не входящий ни в один из двух основных политических блоков, также вчера обратился с аналогичным призывом поддержки к еврейским избирателям.

 

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