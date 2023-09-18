Израильтяне пересекли забор безопасности в ПА, чтобы противостоять палестинцам
Группа жителей города Мейрав, расположенного на севере Иудеи и Самарии, 18 сентября пересекла забор безопасности, чтобы вступить в противостояние с палестинцами в близлежащей деревне, после того как ранее в этот день произошла перестрелка.
Утром израильские войска, осуществлявшие патрулирование забора безопасности, подверглись обстрелу в районе Мейрава. Был поврежден военный автомобиль, но никто из солдат не пострадал.
Представитель военного ведомства сообщил The Times of Israel, что военнослужащие ЦАХАЛа прибыли на место происшествия и вывели израильтян из деревни.
בעקבות פיגוע הירי הבוקר באזור: קבוצת תושבי קיבוץ מירב בגלבוע פרצו את גדר התפר ונכנסו לתוך הכפר הפלסטיני הסמוך ג׳ילבון, ממנו ככל הנראה בוצע הירי.— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 18, 2023
בשעה זו כוחות צה״ל פועלים לחלצם מהכפר. @GLZRadio pic.twitter.com/Ox8PkuiWpv