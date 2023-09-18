Новости » Выборы в Израиле
Израильтяне пересекли забор безопасности в ПА, чтобы противостоять палестинцам
18.09.2023 20:47 Наталья Богинская

Израильтяне пересекли забор безопасности в ПА, чтобы противостоять палестинцам


Группа жителей города Мейрав, расположенного на севере Иудеи и Самарии, 18 сентября пересекла забор безопасности, чтобы вступить в противостояние с палестинцами в близлежащей деревне, после того как ранее в этот день произошла перестрелка.

Утром израильские войска, осуществлявшие патрулирование забора безопасности, подверглись обстрелу в районе Мейрава. Был поврежден военный автомобиль, но никто из солдат не пострадал.

Представитель военного ведомства сообщил The Times of Israel, что военнослужащие ЦАХАЛа прибыли на место происшествия и вывели израильтян из деревни.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы