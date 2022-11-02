Новости » Выборы в Израиле
Ганц: Какими бы ни были результаты, мы только начали
02.11.2022 11:19 Аркадий Бочаровский

Ганц: Какими бы ни были результаты, мы только начали

По данным всех моделей, партия “Махане Мамлахти” Бени Ганца не одержала крупной победы во вторник, получив от 11 до 13 мест в Кнессете. Такой результат, вероятно, будет означать, что Ганц не сможет играть решающую роль в предстоящих переговорах о создании коалиции. 

В отличие от партий “Ликуд” и “Еш Атид”, которые могут похвастаться лучшими результатами голосования, Ганц надеялся, что сможет компенсировать меньшее количество голосов, поддерживая открытые отношения практически со всеми еврейскими партиями.

Теперь некогда грандиозные планы Ганца могут быть сведены к возможности остаться министром обороны в правительстве, возглавляемом Нетаниягу.

На пресс-конференции во вторник вечером Ганц заявил, что “какими бы ни были результаты, мы только начали”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы