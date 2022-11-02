



Ганц: Какими бы ни были результаты, мы только начали

По данным всех моделей, партия “Махане Мамлахти” Бени Ганца не одержала крупной победы во вторник, получив от 11 до 13 мест в Кнессете. Такой результат, вероятно, будет означать, что Ганц не сможет играть решающую роль в предстоящих переговорах о создании коалиции.



В отличие от партий “Ликуд” и “Еш Атид”, которые могут похвастаться лучшими результатами голосования, Ганц надеялся, что сможет компенсировать меньшее количество голосов, поддерживая открытые отношения практически со всеми еврейскими партиями.



Теперь некогда грандиозные планы Ганца могут быть сведены к возможности остаться министром обороны в правительстве, возглавляемом Нетаниягу.



На пресс-конференции во вторник вечером Ганц заявил, что “какими бы ни были результаты, мы только начали”.