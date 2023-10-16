



Эхуд Барак: ХАМАС нельзя уничтожить, Нетаниягу должен был подать в отставку



В интервью Ynet Live бывший премьер-министр Эхуд Барак прокомментировал цели войны, заявив, что необходимо сосредоточиться на "ликвидации всех оперативных возможностей ХАМАСа в секторе Газа".



Барак обрушился на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что в "нормальной стране он бы ушел в отставку". По его словам, "сейчас он возглавляет кабинет министров, поэтому очень важно, что помимо Галанта там будут присутствовать Ганц и Айзенкот, по крайней мере, солдаты на местах могут быть спокойны".



Касаясь целей войны, Барак сказал: "Мы не можем полностью уничтожить ХАМАС. ХАМАС - это идеология, она в мечтах людей, в их сердцах, в их головах. Практическим шагом, которого должна достичь операция, будет ликвидация всех оперативных возможностей ХАМАСа в секторе Газа, и это достаточно сложная задача, поэтому нужно сосредоточиться на ней".