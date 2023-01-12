



Заказы летят в мусор: забастовка курьеров Wolt в Иерусалиме

Сотни курьеров компании в Иерусалиме на этой неделе начали жесткие санкции против руководства компании, в рамках которых они срывают доставку, отказываются от заказов и не забирают готовые заказы из ресторанов.



Курьеры провели демонстрацию перед офисами компании в городе и намерены расширить акцию протеста в ближайшие дни. Курьеры отказались доставлять заказы, некоторые из них говорят, что сотни заказов были выброшены в мусор.



По словам курьеров, компания Walt недавно внесла изменения в модель оплаты труда курьеров в Иерусалиме - в результате чего их зарплата значительно уменьшилась. "Ущерб связан с изменением алгоритма", - говорит один из курьеров. "До сегодняшнего дня расстояние измерялось как расстояние по воздуху, и оплата за каждую доставку составляла 18 шекелей плюс оплата за расстояние, то есть с увеличением расстояния увеличивается и оплата".





Как известно, в Иерусалиме расстояния большие. Однако в новом расчете расстояние рассчитывается с учетом дальности поездки транспорта и других дополнительных соображений, которые не видны курьерам Walt. Если ранее курьер получал оплату за доставку каждого заказа - то теперь за вторую доставку в том же направлении он получает значительно меньше денег, потому что "усилия" по доставке включены в первую доставку. В прошлом курьеры получали одинаковую оплату за оба заказа.



"Это просто шутка. Они платят нам около 30 шекелей за доставку, для которой нужно пересечь весь Иерусалим", - говорит Мэнди Эфраим, один из курьеров компании Walt в Иерусалиме. "Вчера в Pizza Flora, например, были десятки заказов, которые никто не забрал, и через десять, они начали готовить их заново. Клиенты просто не получали свои заказы. Walt хочет сохранить свой имидж, но мы без проблем уничтожим его, если они намерены навредить нам".