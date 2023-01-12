Новости » Экономика
Заказы летят в мусор: забастовка курьеров Wolt в Иерусалиме
12.01.2023 10:39 Аркадий Бочаровский

Заказы летят в мусор: забастовка курьеров Wolt в Иерусалиме

Сотни курьеров компании в Иерусалиме на этой неделе начали жесткие санкции против руководства компании, в рамках которых они срывают доставку, отказываются от заказов и не забирают готовые заказы из ресторанов. 

Курьеры провели демонстрацию перед офисами компании в городе и намерены расширить акцию протеста в ближайшие дни. Курьеры отказались  доставлять заказы, некоторые из них говорят, что сотни заказов были выброшены в мусор.

По словам курьеров, компания Walt недавно внесла изменения в модель оплаты труда курьеров в Иерусалиме - в результате чего их зарплата значительно уменьшилась. "Ущерб связан с изменением алгоритма", - говорит один из курьеров. "До сегодняшнего дня расстояние измерялось как расстояние по воздуху, и оплата за каждую доставку составляла 18 шекелей плюс оплата за расстояние, то есть с увеличением расстояния увеличивается и оплата".


Как известно, в Иерусалиме расстояния большие. Однако в новом расчете расстояние рассчитывается с учетом дальности поездки транспорта и других дополнительных соображений, которые не видны курьерам Walt. Если ранее курьер получал оплату за доставку каждого заказа - то теперь за вторую доставку в том же направлении он получает значительно меньше денег, потому что "усилия" по доставке включены в первую доставку. В прошлом курьеры  получали одинаковую оплату за оба заказа.

"Это просто шутка. Они платят нам около 30 шекелей за доставку, для которой нужно пересечь весь Иерусалим", - говорит Мэнди Эфраим, один из курьеров компании Walt в Иерусалиме. "Вчера в Pizza Flora, например, были десятки заказов, которые никто не забрал, и через десять, они начали готовить их заново. Клиенты просто не получали свои заказы. Walt хочет сохранить свой имидж, но мы без проблем уничтожим его, если они намерены навредить нам".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы