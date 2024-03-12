



Забастовка Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии

Новая забастовка бортпроводников Lufthansa вынудила компанию отменить около 600 рейсов во вторник, 12 марта что затронуло около 70 000 пассажиров.

Забастовка началась в 4 утра по местному времени (0300GMT) в самом загруженном аэропорту страны, Франкфуртском, и должна была продолжаться до 11 вечера (2200GMT), говорится в заявлении профсоюза UFO.



Авиакомпания Lufthansa заявила, что забастовка привела к отмене около 600 рейсов, прибывающих или вылетающих из аэропорта Франкфурта. Всем пассажирам было рекомендовано проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно заявлению профсоюза, забастовка продолжится в среду в аэропорту Мюнхена с 4 часов утра по местному времени (0300GMT) и продлится до 11 часов вечера (2200GMT).



Ожидается, что из-за этого будет приостановлено около 400 рейсов Lufthansa, что затронет 50 000 пассажиров.



Профсоюз UFO требует повышения заработной платы на 15% для почти 18 000 членов профсоюза Lufthansa в течение 18 месяцев. Профсоюз также хочет получить бонус в размере 3 000 евро с учетом инфляции.



