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Япония запретит экспорт электроники в РФ
27.01.2023 07:58 Алина Груднева

Япония запретит экспорт электроники в РФ


Япония намерена ввести новые санкции на экспорт своей продукции в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, в Россию будет запрещен ввоз японской электроники, роботов и электронных компонентов.

Экспортные ограничения, как и дополнительные персональные санкции, вступят в силу с 3 февраля.

В частности, рестрикции будут применены в отношении 49 российских компаний, а среди физических лиц оказались детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Белоусов, родственники олигарха Сулеймана Керимова, генералы росармии и прочие.

Под санкциями оказались компании "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "Камаз", конструкторские бюро, научно-технические центры.
 

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