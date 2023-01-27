



Япония запретит экспорт электроники в РФ



Япония намерена ввести новые санкции на экспорт своей продукции в Россию.



Об этом сообщает Reuters.



Таким образом, в Россию будет запрещен ввоз японской электроники, роботов и электронных компонентов.



Экспортные ограничения, как и дополнительные персональные санкции, вступят в силу с 3 февраля.



В частности, рестрикции будут применены в отношении 49 российских компаний, а среди физических лиц оказались детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Белоусов, родственники олигарха Сулеймана Керимова, генералы росармии и прочие.



Под санкциями оказались компании "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "Камаз", конструкторские бюро, научно-технические центры.

