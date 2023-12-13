



Венгрия просто хочет “свои” деньги

В обмен на транш в 30 млрд евро Будапешт готов разблокировать предложение Евросоюза о масштабном финансировании Украины. Однако это не значит, что вопрос о членстве Украины в ЕС также получит ход.



Об этом, заявил главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан. (Балаж Орбан не имеет отношения к Виктору Орбану)



Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие, которую остальным членам блока может быть трудно принять.



“Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса”, — сказал Bloomberg в интервью во вторник Балаж Орбан, который является политическим директором премьер-министра. “Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными”.



Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи и предпочла бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование сроком на один год без каких-либо поправок к бюджету. По его словам, Будапешт также “рассмотрит возможность внесения вклада” в этот пакет.



Премьер Орбан в интервью, опубликованном в среду, заявил, что финансовые вопросы могут быть частью сделки, но подчеркнул, что он считает стремление ЕС начать переговоры о членстве с Украиной стратегическим вопросом,и тут он будет против.



“Я готов заключить финансовую сделку по финансовым вопросам”, — заявил Орбан в еженедельном подкасте Mandiner. “Но я не готов заключать финансовую сделку по стратегическим или политическим вопросам”.

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Балаж Орбан заявил, что Венгрия хочет, чтобы ЕС передал всю сумму — около 30 млрд евро — действие которой было приостановлено в прошлом году из-за проблем верховенства закона и взяточничества. В нынешнем виде это отдых будет приостановлен до тех пор, пока страна не выполнит почти два десятка других требований, от обеспечения академической свободы до защиты ЛГБТК и прав на убежище.



