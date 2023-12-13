



Венгрия получит свои €10,2 млрд от ЕС

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимости судебной власти", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В то же время Венгрия не выполнила ряд других условий, поэтому около €21 млрд остаются заблокированными.



