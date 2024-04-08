



Ведущий банкир США: Инфляция, политическая поляризация и войны создают риски

Самый влиятельный банкир США, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, заявил инвесторам, что он по-прежнему ожидает устойчивости и роста экономики США в этом году. Однако он опасается, что геополитические события, включая войну в Украине и войну между Израилем и ХАМАСом, а также политическая поляризация США могут создать условия, которые "вполне могут создать риски, затмевающие все, что было со времен Второй мировой войны".



Эти комментарии содержатся в ежегодном письме Даймона акционерам, который часто использует это письмо, чтобы обсудить такие широкие темы, как политика, регулирование и глобальные события, и то, что они могут означать для JPMorgan Chase, а также для экономики в целом.



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"Роль Америки в качестве мирового лидера оспаривается снаружи другими странами, а внутри - нашим поляризованным электоратом", - сказал Даймон. Нам необходимо найти способы оставить в стороне наши разногласия и работать в партнерстве с другими западными странами во имя демократии". В это время серьезных кризисов объединение для защиты наших основных свобод, включая свободу предпринимательства, имеет первостепенное значение".



Особую обеспокоенность у Даймона вызывают продолжающиеся крупные дефицитные расходы правительства США и других стран, а также необходимость для таких стран, как США, ремилитаризации и дальнейшего развития "зеленой" инфраструктуры, что, вероятно, будет поддерживать инфляцию выше, чем ожидают инвесторы.



Из-за этих проблем Даймон говорит, что он менее оптимистичен в отношении того, что экономика США достигнет "мягкой посадки", которую он определяет как умеренный рост наряду со снижением инфляции и процентных ставок, по сравнению с более широким рынком. Хотя, по его словам, инвесторы оценивают вероятность "мягкой посадки" в 70-80 %, Даймон считает, что шансы на такой идеальный исход "намного меньше". "Эти значительные и в некотором роде беспрецедентные силы заставляют нас сохранять осторожность", - говорит он.

