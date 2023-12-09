



В Украине завершается сбор урожая зерновых

Десять регионов Украины уже полностью завершили жатву. Лидерами по сбору зерновых являются аграрии Винницкой области, намолотившие более 5 млн т зерна.



Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия в пятницу, 8 декабря.



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Указано, что аграрии собрали около 78 млн т нового урожая зерновых и зернобобовых культур на площади 10,433 млн га при урожайности 54,7 ц/га. В общей сложности уже намолочено более 57,57 млн т зерна.



В частности, намолочено: 26,882 млн т кукурузы с 3,52 млн га (урожайность - 76,4 ц/га), 22,478 млн т пшеницы из 4,694 млн га (урожайность - 47,9 ц/га), 5,909 млн т ячменя из более 1,504 млн га (урожайность - 39,3 ц/га) и 399,5 тыс. т гороха из 154,4 тыс. га (урожайность - 25,9 ц/га).



Гречки собрано 207,4 тыс. т из 139,7 тыс. га (урожайность - 14,8 ц/га). Проса намолочено 180 тыс. т из 79,5 тыс. га (урожайность - 22,6 ц/га). Других зерновых и зернобобовых культур намолочено 1,002 млн т из 340,1 тыс. га.



Лидерами по сбору зерновых являются аграрии Винницкой области, которые намолотили более 5 млн т зерна. В тройке лидеров Полтавская и Черкасская области, где собрано в каждом регионе более 4 млн т зерна.



Также по состоянию на 8 декабря собрано 20,723 млн т масличных культур из 8,215 млн га. Подсолнечника уже собрано 11,94 млн т семян из более чем 5,014 млн га (урожайность - 23,8 ц/га). Сои намолочено 4,778 млн т из более чем 1,804 млн га (урожайность - 26,5 ц/га). Рапса намолочено 4,005 млн т из 1,396 млн га (урожайность - 28,7 ц/га).



По состоянию на 8 декабря в Украине уже накоплено более 11,569 млн т сахарной свеклы из 244,6 тыс. га при урожайности 473 ц/га.

