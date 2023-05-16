



В первом квартале 2023 года рост экономики Израиля составил 2,5%

ВВП Израиля вырос на 2,5% в первом квартале 2023 года, сообщает Центральное бюро статистики. Это соответствует годовому прогнозу Банка Израиля и немного ниже прогноза Министерства финансов в 2,7%, но значительно выше прогноза МВФ о росте ВВП Израиля в 2023 году на уровне 1,5%, пишет Globes.



В первом квартале 2023 года ситуация в Израиле была крайне нестабильной: в январе начался политический кризис, который принес растущие опасения, что он нанесет ущерб экономике страны, о чем говорится в отчетах многих израильских и международных организаций, включая Банк Израиля и МВФ.



Несмотря на то, что население Израиля ежегодно увеличивается примерно на 2%, по последним данным, рост ВВП на душу населения составляет всего 0,1%. По прогнозам S&P, в 2023 году в Израиле будет отрицательный рост ВВП на душу населения.



Более того, последние данные показали, что частное потребление в Израиле в первом квартале 2023 года упало на 1,7% из-за влияния более высоких процентных ставок. Импорт товаров и услуг упал на 5,8% в первом квартале 2023 года.



Центральное статистическое бюро также сообщило, что в первом квартале 2023 года рост ВВП составил 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше среднего показателя по ОЭСР и выше, чем в США, Великобритании, Франции и Германии.



Экономика Израиля выросла на 6,5% в 2022 году, но жесткая инфляция и рост процентных ставок вызвали замедление роста как во всем мире, так и в Израиле.

