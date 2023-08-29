



В Израиле продлили финансирование медуслуг для украинских беженцев

В Израиле 29 августа официально утвердили продление гуманитарной помощи для украинских беженцев.



Информацию об этом подтвердила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Это стало возможным за счет сокращения на 0,06% бюджетов всех министерств на 2023 год.



Таким образом, льготы по медстрахованию и получение социальной помощи украинцам продлевается до конца текущего года. Дальнейшие меры будут рассмотрены правительством позже.



Срок действия медицинских страховок для беженцев, покинувших Украину из-за войны, истек еще 9 августа. Из-за этого в Израиле разгорелся скандал.



В БАГАЦ были поданы петиции с требованием возобновить финансирование программы "Цав Ашаа" Министерства благосостояния и социального обеспечения, которая признана оказывать гумпомощь бежавшим от войны и не имеющим право на репатриацию гражданам Украины.