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В Израиле продлили финансирование медуслуг для украинских беженцев
29.08.2023 18:00 Алина Груднева

В Израиле продлили финансирование медуслуг для украинских беженцев

В Израиле 29 августа официально утвердили продление гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Это стало возможным за счет сокращения на 0,06% бюджетов всех министерств на 2023 год. 

Таким образом, льготы по медстрахованию и получение социальной помощи украинцам продлевается до конца текущего года. Дальнейшие меры будут рассмотрены правительством позже.

Срок действия медицинских страховок для беженцев, покинувших Украину из-за войны, истек еще 9 августа. Из-за этого в Израиле разгорелся скандал.

В БАГАЦ были поданы петиции с требованием возобновить финансирование программы "Цав Ашаа" Министерства благосостояния и социального обеспечения, которая признана оказывать гумпомощь бежавшим от войны и не имеющим право на репатриацию гражданам Украины.

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