



В Израиле откроют 40 кафе британской сети Pret à Manger

В середине этой недели группа Fox-Wizel подписала соглашение об открытии в Израиле отделений известной британской сети Pret à Manger – “Готовая еда”.

FOX – компания, которой принадлежат популярные в Израиле бренды одежды и потребительских товаров: Fox, Fox Home, American Eagle, Mango, Laline, сеть товаров для новорожденных «Шилав» и пр.



Теперь FOX решила выйти на рынок общественного питания и открыть в Израиле филиалы всемирной сети кафе Pret à Manger.



Первое кафе Pret à Manger было создано еще в 1986 году с меню, содержащим сэндвичи, салаты, супы, кофе, десерты и круассаны.



В настоящий момент в Лондоне есть около 250 таких кафе, несколько десятков в США, во Франции около 30. Всего сеть насчитывает около 600 точек под своим брендом.



На прошлой неделе FOX и владельцы Pret подписали соглашение, а в первом квартале 2023 года заключат окончательный контракт об открытии новой сети фаст-фуда в Израиле.



По предварительному соглашения, FOX получит права на 10 лет, в течение которых сможет открыть 40 кафе по всему Израилю. Если дела пойдут хорошо, предусмотрена возможность продления контракта еще на такой же период.

