



В Индии отмечен бум покупок и вложений после COVIDа

Ожидается, что пятая по величине экономика мира вырастет на 6% в будущем финансовом году, согласно опросу, проведенному центральным банком Индии.



Несмотря на более медленный рост, чем прогнозируемый в текущем финансовом году 6,8%, прогноз контрастирует с более мрачными прогнозами на 2023 год в США, Европе и, прежде всего, в Китае, главном азиатском экономическом сопернике Индии, где недавний всплеск инфекций COVID, по прогнозам, повлияет на экономическую активность в следующем году.



“Если Индия все сделает правильно, мы можем увидеть значительный приток иностранцев в ближайшие один-два года”, – считает Сридхар Сиварам, директор частной инвестиционной группы Enam Holdings.



Он оптимистично настроен в отношении индийских банков, которые переживают “момент Золушки” – фраза, которую популяризировал миллиардер-банкир Удай Котак о высоком спросе на кредиты и сокращении дефолтов.



По словам Сиварама, доля Индии в индексе развивающихся рынков MSCI уже выросла с 8% в 2019 году до 16% по состоянию на октябрь 2022 года.



Иностранные инвесторы вложили в Индию 22 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь 2022 года. По данным правительства, до сентября этого года компьютерное программное обеспечение, сервисные фирмы, торговля, нетрадиционная энергетика и химикаты составляли более половины притока валюты.

Экономическая активность возросла после третьей волны инфекций COVID в 2021 году, которая оказалась менее серьезной, чем опасались, и привела к снятию большинства ограничений, связанных с COVID, высвободив отложенный спрос на дома, автомобили и потребительские товары в городских районах.



Данные о валовом внутреннем продукте показали, что спрос на такие услуги, как путешествия и отдых, вырос на 7,4% в сентябрьском квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до того, как разразился кризис COVID.



В целом, частное потребление за третий квартал выросло на 7,8% по сравнению с уровнем до COVIDа в 2019 году, в то время как резкое увеличение государственных расходов привело к увеличению накопления основного капитала, что свидетельствует об инвестиционной активности, на 13,5% по сравнению с 2019 годом, как показали данные ВВП.



Индия может стать третьей экономикой мира, опередив Японию и Германию.



Индия планирует ввести в эксплуатацию 20 атомных электростанций.