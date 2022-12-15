



Индия может стать третьей экономикой мира, опередив Японию и Германию

По мнению экспертов, Индия имеет потенциал опередить Японию и Германию и стать третьей сильнейшей экономикой в мире. Две мощные компании обнародовали относительно перспектив индийской экономики.



В американской компании S&P Global считают, что к 2030 году годовой рост индийского валового внутреннего продукта в среднем будет составлять 6,3%.

В то время как в Morgan Stanley ожидают, что ВВП Индии, вероятнее всего, вырастет более чем вдвое по сравнению с текущим показателем до 2031 года. Аналитики отмечают, что Индия имеет все условия для экономического бума, которому способствуют следующие аспекты:

инвестиции в производство;

энергетический переход;

развитая цифровая инфраструктура в стране.

“Эти факторы сделают Индию третьей по величине экономикой и фондовым рынком в мире до конца десятилетия”, – добавляют специалисты.Прогноз компании S&P Global по экономическому росту Индии основан на либерализации торговой и финансовой сфер страны, реформе рынка труда, а также инвестициях в инфраструктуру и человеческий капитал.В третьем квартале 2022 года в Индии зафиксировали рост ВВП на уровне 6,3% в годовом расчете. Этот показатель несколько превысил прогноз с 6,2% от экспертов, принявших участие в опросе Reuters.В предыдущем квартале этот показатель был равен 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Главным катализатором являлся длительный внутренний спрос в секторе услуг. Согласно прогнозом МВФ, лучший результат по темпам экономического роста в 2022 году продемонстрирует Индия с показателем на уровне 6,8%.Например, в июне 2022 года Индия установила рекорд по приобретению нефти. Объемы импорта составляли примерно 950 тысяч баррелей в сутки.До начала пандемии коронавируса Индия планировала к 2025 году стать экономикой с 5 триллионами долларов.