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В ЕС согласовали выделение 5 млрд евро на оружие для Украины
13.03.2024 20:10 Алина Груднева

В ЕС согласовали выделение 5 млрд евро на оружие для Украины

Послы стран Европейского Союза согласовали пакет помощи в размере 5 млрд евро для Украины.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС только что дали зеленый свет на 5 миллиардов евро на закупку оружия для Украины", - отметил журналист.

Детали относительно выделения средств Йозвяк предоставлять пока что не стал.

Тем временем, в Бельгии заявили, что ЕС по-прежнему привержен устойчивой поддержке Украины и обеспечению того, чтобы Киев получал необходимую для самозащиты военную помощь.

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