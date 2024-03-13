В ЕС согласовали выделение 5 млрд евро на оружие для Украины
Послы стран Европейского Союза согласовали пакет помощи в размере 5 млрд евро для Украины.
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.
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"Послы ЕС только что дали зеленый свет на 5 миллиардов евро на закупку оружия для Украины", - отметил журналист.
Детали относительно выделения средств Йозвяк предоставлять пока что не стал.
Тем временем, в Бельгии заявили, что ЕС по-прежнему привержен устойчивой поддержке Украины и обеспечению того, чтобы Киев получал необходимую для самозащиты военную помощь.