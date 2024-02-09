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В ЕС рассказали, когда Украина дождется первого транша по программе на €50 млрд
09.02.2024 11:30 Алина Груднева

В ЕС рассказали, когда Украина дождется первого транша по программе на €50 млрд

Украина дождется первого транша помощи от Европы на 50 млрд евро в начале марта.

По данным Financial Times, такой анонс озвучил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи.

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"Наша цель - первая половина марта", - сообщил еврокомиссар.

По его словам, предоставление дальнейшей помощи будет обусловлено прогрессом проведения реформ в Украине.

"Таким образом, мы вернемся на правильный путь и поможет им справиться с их финансовыми трудностями. Наше финансирование - это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины. По сути, все почти готово", - подчеркнул он.
 

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