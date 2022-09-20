



Удивительные рекомендации: В Израиле не будут строить новый аэропорт



Комиссия по выбору места для строительства нового аэропорта в Израиле после 9 месяцев упорной работы рекомендовала не строить новый аэропорт, сообщает газета Калькалист.



Комиссия рассмотрела 10 возможных мест строительства нового аэропорта.



На протяжении многих лет управление аэропортов, управление гражданской авиации, министерство финансов, ВВС и министерство обороны поддержали идею строительства нового гражданского аэропорта в Рамат-Давид. Среди профессионалов Рамат-Давид считался наиболее вероятным кандидатом на строительство аэропорта.



Этот вариант был отвергнут - из-за загадочного вето министра обороны Бени Ганца, сославшегося на “соображения безопасности”. Тем самым было отменено соответствующее постановление правительства №2050.



Принципиальное решение о необходимости строительства нового аэропорта было принято еще в 2011 году - из-за постоянно увеличивающегося пассажиропотока.



Завтра, 21 сентября, заключение руководства комиссии - без предварительного обсуждения со всеми ее участниками будет представлено министерству транспорта.



В 2028-2029 году аэропорт Бен-Гурион выйдет на свои предельные возможности - он будет обслуживать 28 миллионов пассажиров в год. Тем не менее, если будет принято решение о модернизации аэропорта, он сможет обрабатывать до 40 миллионов пассажиров в год. Это, скорее всего, произойдет не ранее 2037 года. Для этого придется построить еще один пассажирский терминал и договорится с Кипром и ВВС Израиля о расширении воздушных коридоров.



Также предлагается удлинить взлетно- посадочную полосу в аэропорту Хайфы до 1500 метров. это позволит совершать из него вылеты в Грецию и Турцию. Аэропорт будет обслуживать 1,5 миллиона человек в год, или 6% пассажиропотока Израиля.



Всего этого, в любом случае недостаточно, с учетом того, что спрос на полеты в Израиле к 2050 году достигнет уровня 60-74 миллиона человек в год.



Все альтернативы Рамат-Давид - порт на искусственном острове у побережья Герцлии, Мегидо, Бейт Халеви, Хадера, Циклаг, Арад, Нативим, Димона и Ретамим были отвергнуты.



Восемь из десяти рассмотренных вариантов строительства нового аэропорта столкнулись с однозначным противодействием в виде “позиции министра обороны”. Во всех восьми случаях министр обороны Бени Ганц заявил о “невозможности строительства аэропорта по соображениям безопасности”. При этом одна из этих альтернатив, а именно упомянутый Рамат-Давид всего несколько недель назад была одобрена министерством обороны в лице его генерального директора Амира Эшеля.



Автор материала в Калькалист, Юваль Саде, пишет: “Теперь очередь за министерством транспорта и правительством. С большой долей вероятности они решат ничего не решать, и продолжить с существующей ситуацией. Такое решение приблизит Израиль еще на один шаг ближе к авиационной катастрофе”.