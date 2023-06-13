



Участие иностранных банков в IPO в Китае достигло минимума за 14 лет

Участие иностранных банков в IPO в КНР упало до самого низкого уровня как минимум за последние 14 лет, сообщила Financial Times со ссылкой на данные платформы финансовых рынков Dealogic.



С начала года иностранные банки участвовали в новых листингах всего на $297 миллионов (1,2% от общего числа), что ниже, чем за любой полный год с тех пор, как Dealogic начал собирать данные в 2009-м. Тогда банки участвовали в 40,8% всех IPO в Китае по стоимости. Как следует из Dealogic, иностранные банки сокращали участие в новых листингах в Китае с 2019 года. Тогда их доля составила 19,3%. В 2022 году она составила 3,1%.



В этом году ни один американский банк не участвовал в 109 первичных размещениях акций на биржах Шанхая и Шэньчжэня, на которых было привлечено в общей сложности $26 млрд благодаря огромному спросу со стороны внутренних инвесторов. В этом году букраннерами выступали только Credit Suisse и Deutsche Bank.



“Я поражен тем, что каждую неделю в Шанхае проводится эмиссия [на миллиарды долларов] для IPO, а банки, их гарантирующие, почти исключительно местные”, – заявил изданию глава глобального банка в Азии, пожелавший сохранить анонимность. Он отметил, что многие крупные банки имеют в Китае свои подразделения, но почти не участвуют во внутренних сделках.



“Что-то должно произойти – либо крупные банки должны участвовать в этих сделках с акциями A, либо выйти из бизнеса и перестать выделять для него ресурсы”, – отметил он.



“Это среда, которую создал Си Цзиньпин”, – уверен независимый аналитик Фрейзер Хоуи. И речь, по его словам, не идет о запретах или наличии реального риска. “Эмитенту может быть проще не иметь в партнерах иностранный банк и вести дела только с китайскими букраннерами”.



Несколько руководителей международных банков отметили, что зачастую не решаются работать над китайскими листингами, потому что им сложно провести должную проверку клиентов в Китае. Кроме того, листинги в Китае, как правило, меньше зависят от институциональных инвесторов и больше – от розничных.

“Бизнес-модель, которую используют западные банки, каждый раз продавая акции одним и тем же 100 или около того инвесторам, не работает”, – отметил один из банкиров.