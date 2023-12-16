



Турция должна принять меры против китайской инициативы "Один пояс - один путь"

Инициатива "Один пояс - один путь" сократит время доставки китайских товаров на богатые рынки, такие как Европа, говорит глава турецкой бизнес-ассоциации



Если Турция не предпримет шаги против этой инициативы, проект нанесет вред турецкому производственному сектору, устранив его сильную руку из-за близости к европейским странам.



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Китай оставил позади контрактное производство и теперь отказывается от производства среднетехнологичной продукции, выделяясь брендовой, сказал Наиль Олпак на пресс-конференции в Стамбуле.



По его словам, Китай стремится быстрее поставлять продукцию на богатые рынки, в том числе и на европейский. Сегодня среднее время доставки товаров из Китая на европейский рынок составляет 40-45 дней, добавил он.



В рамках проекта "Один пояс - один путь" Китай ставит перед собой цель доставлять товары в Европу в течение недели", - сказал он. "Что это значит для нас? Наше самое большое преимущество сегодня - это преимущество в логистике. Товар из Газиантепа (юго-восточная провинция Турции) может быть доставлен в любой город Европы в течение 48 часов. Сорок восемь часов - это очень серьезное преимущество по сравнению с 45 днями. Но когда этот срок сокращается до одной недели, наше логистическое преимущество падает до пяти дней".



Китай вкладывает в проект серьезные бюджетные средства, и Турция не в состоянии этому помешать, но она должна принять меры, считает Опак.

"Что нам делать? Эти вагоны, вероятно, не вернутся пустыми. Чем мы их заполним? Если у меня будет возможность заполнить их продукцией с высокой добавленной стоимостью, то проект будет иметь для нас смысл", - сказал он.

