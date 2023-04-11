



Тревожная тенденция: шекель продолжает слабеть – евро и доллар укрепляются

Тревожная тенденция: сегодня, во вторник, шекель продолжил падение, и его стоимость значительно ослабла по сравнению с долларом и евро (который сейчас находится на двухлетнем максимуме), которые продолжают расти. По словам Шена Герцога, главного экономиста консалтинговой фирмы "BDO", девальвация во время праздника отражает сохраняющиеся опасения и отсутствие активности на экономических рынках даже после выступления премьер-министра.



Тенденция к ослаблению шекеля сохраняется в свете опасений рынка по поводу обострения ситуации с безопасностью и правовой реформы. Накануне праздника шекель ослаб еще на 0,8% и достиг курса 3,65. По отношению к евро он ослаб на 1,4% и достиг уровня 3,99 шекеля за евро.



Постоянное повышение курса доллара напрямую влияет на рост стоимости жизни. Для сотен тысяч израильтян, уехавших на отдых за границу, это означает дополнительное удорожание их покупок. Девальвация шекеля, если она продолжится, также повлияет на рост цен на топливо, электроэнергию и цены на импортные потребительские товары. Кроме того, Международный валютный фонд снижает прогнозы мировой инфляции.



По словам Герцога: "Всемирный банк снижает прогноз глобального роста и предупреждает о медленном выходе из глобального кризиса. По мнению Всемирного банка, предпосылкой к обострению глобального кризиса является сочетание глобальной инфляции, последствий войны в Украине, кризиса в сфере высоких технологий и кризиса в банковском секторе. Совокупность этих факторов приводит к оценке Всемирного банка, согласно которой ожидается, что мировая экономика будет иметь самые низкие темпы роста за последние 30 лет".



"Это плохая новость для экономики Израиля, которая одновременно с глобальным кризисом также сталкивается с локальным экономическим кризисом в результате экономических последствий правовой реформы и ее влияния на опасения по поводу снижения кредитного рейтинга Государства Израиль и ослабление шекеля", - уточнил Герцог.



В то время как в предыдущие глобальные кризисы — во время пандемии и финансового кризиса 2009 года — экономика Израиля демонстрировала силу по сравнению с западными странами, сейчас экономика Израиля находится в точке слабости.



В то же время формирующийся государственный бюджет не дает ответа на основные проблемы израильской экономики и не создает необходимых рычагов роста в период локального и глобального экономического кризиса, отметил Герцог.

