



Tesla планирует объявить о строительстве завода в Мексике уже на этой неделе

Tesla завершает разработку планов по строительству завода по сборке электромобилей в промышленной зоне на северо-востоке Мексики и может официально объявить о начале строительства уже на этой неделе.



Завод будет расположен в Санта-Катарине в городе Монтеррей, столице штата Нуэво-Леон. Окончательные детали еще прорабатываются, и в переговорах с компанией участвуют как правительство штата, так и министерство иностранных дел Мексики.



Гендиректор компании Илон Маск посетил штат Нуэво-Леон в октябре и встретился там с официальными лицами, а отношения компании с правительством штата уже позволили ей получить эксклюзивную таможенную полосу для деталей, пересекающих границу с Техасом.



Пока неясно, какие модели Tesla будет производить на своем заводе в Мексике и когда начнется производство. Эти детали могут быть объявлены в ближайшие дни.



Маск поставил амбициозную цель - продавать 20 млн электромобилей в год к 2030 году, что сделает Tesla вдвое больше любого другого автопроизводителя и обеспечит 20% мирового производства автомобилей.