



Таиланд ожидает приток $57 млрд инвестиций в "зеленый" и технологический секторы

Новые инвестиции могут создать 625 000 новых рабочих мест и добавить 1,7 трлн бат к валовому внутреннему продукту страны. Таиланд планирует продвигать среди потенциальных инвесторов пять целевых отраслей, включая электромобили, био-циркулярные и зеленые технологии, инновации и умную электронику, говорится в заявлении Совета по инвестициям в пятницу, пишет Bloomberg.



Эти приоритетные отрасли привлекут 600 млрд бат инвестиций в период с 2020 по 2022 год, завили в совете.



Американские и тайваньские производители чипов, используемых автопроизводителями, вероятно заинтересованы в инвестициях в Таиланд.



Китайский автогигант BYD и Mercedes-Benz входят в число компаний, планирующих производить электромобили в Таиланде, крупнейшем центре автомобильного производства в Юго-Восточной Азии, который часто называют Детройтом Азии.



Таиланд имеет обширную цепочку поставок автомобилей, которая снабжает десятки заводов, принадлежащих многим крупнейшим автопроизводителям мира, включая Toyota, Ford и Honda. Правительство заявило, что хочет, чтобы к 2030 году 30% продаж автомобилей приходилось на электромобили, и ранее в этом году выделило около 43 миллиардов бат до 2025 года для достижения этой цели.