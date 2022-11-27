



США запрещают продажу продуктов Huawei из-за “неприемлемого риска”





Федеральная комиссия по связи США FCC заявила в пятницу, что приняла правила, запрещающие продажу или импорт оборудования, произведенного китайскими производителями оборудования для наблюдения Dahua Technology, фирмой видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компанией Hytera Communications Corp. Этот шаг предпринят на фоне опасений, что Пекин может использовать такое оборудование для шпионажа.



“Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями”, — говорится в заявлении председателя FCC Джессики Розенворсел.



Huawei отказалась от комментариев. ZTE, Dahua, Hytera и посольство Китая в Вашингтоне не сразу ответили на запросы о комментариях.



Hikvision уверяет, что ее продукция не угрожает безопасности США.



“Это решение Федеральной комиссии по связи не сделает ничего для защиты национальной безопасности США, но принесет вред для малого бизнеса США, местных властей, школьных округов и отдельных потребителей, желающих защитить себя, свои дома, предприятия и имущество”, – заявляет Hikvision.

Фирма продолжит обслуживать клиентов “в полном соответствии” с законодательством США, говорится в сообщении.



Это решение было принято после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый “закрытый список” как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hikvision и Dahua.