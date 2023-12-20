



США ввели новые санкции против России из-за нефти

В среду, 20 декабря, США ввели новые санкции против России за нарушение с ее стороны потолка цен на нефть.



"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продолжило усиливать соблюдение ценового ограничения на российскую нефть, опираясь на предыдущие действия, направленные против судовладельцев и судов, причастных к транспортировке российской сырой нефти по цене выше установленного предела", - сказано в заявлении минфина США.



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По словам замминистра финансов Уолли Адеймо, рестрикции показывают приверженность Америки соблюдению принципов политики ценового ограничения.



Под санкции, в частности, попали: компании SUN Ship Management D Ltd из ОАЭ; Bellatrix Energy Limited из Гонконга; Covart Energy Limited из Гонконга; танкер Sanar 15; компания Voliton DMCC из ОАЭ.